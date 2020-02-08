صنعاء.. 24 مريضاً في ثاني رحلات جسر طبي جوي إلى عمان

اليمن / الخليج 365

انطلقت من مطار صنعاء الدولي، السبت، رحلة ثانية، ضمن جسر طبي جوي لنقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في العاصمة الأردنية عمان، وفق مصدر ملاحي.

ويعاني اليمن، منذ ست سنوات، من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة "الحوثيين"، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية أقلعت من المطار، السبت، وعلى متنها 24 مريضا مع مرافقيهم".

والإثنين الماضي، انطلقت الرحلة الأولى من مطار صنعاء، وعلى متنها ثلاثين مريضا مع مرافقيهم.

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وأوضح المصدر أن الرحلة الثانية كان مقررًا انطلاقها، الخميس الماضي، ثم تأجلت إلى السبت، لـ"أسباب فنية".

ويفرض تحالف عسكري عربي، منذ أغسطس/ آب 2016، حظرًا على جميع الرحلات في مطار صنعاء، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء الحرب، التي خلفت سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وجعلت ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، بحسب منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أواخر 2019.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، إذ يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.