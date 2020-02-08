بعد خروقات متكررة.. قوات الوفاق تستهدف 3 آليات لحفتر جنوبي طرابلس

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أنها استهدفت 3 آليات مسلحة تابعة لمليشيات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، بعد خرق متكرر لوقف إطلاق النار.

وبوتيرة يومية، تشن قوات حفتر هجمات على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، في خرق لوقف إطلاق النار، الساري منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن الكتيبة 301، التابعة للمنطقة الوسطى، استهدفت الآليات الثلاثة في شارع المطبات (جنوبي العاصمة).

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وأضاف أن الاستهداف جاء بعد أن كررت الميليشيات خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية، خلف خطوط القتال في طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة؛ حيث تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتابع قنونو أن "التعليمات التي أُعطت لقوتنا هي البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق للميليشيات التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين".

ويمثل استمرار هجوم حفتر على طرابلس تحديًا لمؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا، ضمن بنود بيانه الختامي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.