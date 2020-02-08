ميسي يقرر البقاء في برشلونة

صحيفة الخليج الالكترونية أبلغ الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته الرحيل عن صفوف الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية حدوث ذلك.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، اليوم السبت، أن ميسي قرر البقاء مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده على الأقل، في صيف 2021، بناء على مصادر مقربة منه.

ويريد قائد البارسا الحصول مع فريقه على بطولات جديدة خلال الفترة القادمة، مما يجعله بعيداً عن المغادرة رغم مشاكله الأخيرة مع إيريك أبيدال، السكرتير التقني للنادي.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي ينوي التقدم بعرض رسمي لضم ميسي، في حال قرار اللاعب بخوض تحدي جديد بعيداً عن برشلونة.

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