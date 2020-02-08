فيديو.. رئيس البرلمان الكويتي يلقي بـ”صفقة القرن” في سلة القمامة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، نسخة من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن” في سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.
وبدا “الغانم” في مقطع فيديو ممسكاً لـ”صفقة القرن”، وهو يقول خلال الاجتماع: “باسم الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ”، ملقياً بها إلى سلة المهملات.
واعتبر “الغانم” أن “صفقة القرن” وُلدت ميتة، ولن تنفعها ألف إدارة.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: “صفقة القرن مرفوضة فلسطينياً وهي مرفوضة عربياً وإسلامياً وحتى أوروبا غير متحمسة، بل هناك داخل أمريكا من هو ضدها، فلا أحد مع صفقة القرن”.
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