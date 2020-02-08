“تعليم الحدود الشمالية” تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة صباحاً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.
وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.
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