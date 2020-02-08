كتائب حماة الخليج تُعلن الانضمام لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت كتائب حماة الخليج، يوم الجمعة الموافق ٠٧-٠٢-٢٠٢٠، الانضمام لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، وذلك سعيًا لتوحيد الجهود العسكرية لمواجهة الاحتلال الإيراني بالأحواز. ودعت كتائب حماة الخليج في بيان لها كافة الكتائب والثوار في الأحواز الانضمام لكتائب الشهيد ريسان الساري – التابعة لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز- نظرًا لما تشهده الساحة الأحوازية من سياسات إيران القمعية والإجرامية والتي تتطلب ضرورة التوحد والعمل على قدر المسؤولية في حماية الوطن.

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