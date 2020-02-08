إتصالات الإمارات توضح حقيقة عودة مكالمات تطبيق "واتساب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات إن سياستها التنظيمية المتبعة بشأن المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق المراسلات "واتساب" لا تزال كما هي دون تغيير حتى الآن.



وذكرت الهيئة في بيان لها "إن ما يتم تداوله حول إتاحة مكالمات الصوت والفيديو عن طريق "واي فاي" في تطبيق واتساب غير صحيح حتى الآن" .

وتعد معظم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) بما في ذلك سكاي بي وفيس تايم وواتساب، والتي تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية عبر الإنترنت، غير قانونية في الإمارات.

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وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن عودة خدمات التراسل الصوتي والمرئي عبر "واتساب" في الإمارات، ولكن بجودة ضعيفة للغاية.

وقال مستخدمون إنهم حاولوا تجربة الخدمة لكن المكالمات الصوتية انقطعت على الفور بينما لم تبدأ مكالمات الفيديو.

ويكثف المستخدمون من محاولات استخدام مكالمات واتساب، منذ أعلن محمد الكويتي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات، في نوفمبر الماضي، أن الإمارات قد ترفع قريبا الحظر المفروض على الخدمة الصوتية من تطبيق المراسلات الشهير.