"طبيب الإنترنت" وسيلة صينية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تلقت منصة استشارة الطبيب عبر الإنترنت لمكافحة فيروس كورونا الجديد 118 ألف زيارة حتى نهاية يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وفتحت المنصة المجانية عبر الإنترنت للجمهور في أول فبراير/شباط الجاري. ويمكن للمواطنين الوصول إلى المنصة بمتابعة حساب ويتشات جمعية بكين الطبية.

وقال فنغ قوه شنغ، رئيس جمعية بكين الطبية، إن نحو 2000 طبيب انضموا إلى الاستشارات وأجابوا عن 4293 سؤالا.

ويمكن إرسال الصور والنصوص والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو عبر المنصة من خلال خدمة الاستشارة عبر الإنترنت، وفقا لما ذكره فنغ.

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وأعلنت السلطات الصينية، السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 حالة وفاة، بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بمقدار 3399 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مفوضية الصحة الصينية إن هذا العدد الكبير يأتي على عكس التراجع الطفيف في عدد الإصابات المسجلة في الأيام السابقة.

وأضافت المفوضية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ حاليا 34546 حالة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق مدن بأكملها في مقاطعة هوبي، علاوة على قرى وأحياء في جميع أنحاء البلاد.

كما انتشر الفيروس في نحو 24 دولة منذ اكتشافه لأول مرة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية. ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين.