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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نينتندو تطلق إصداراً خاصاً من جهاز ألعاب "سويتش" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت نينتندو النقاب عن الإصدار الخاص Animal Crossing: New Horizons من جهاز الألعاب الشهير Switch.
وأوضحت الشركة اليابانية أن وحدات Joy-Con تأتي بألوان السماء والعشب، وتتوافق الأشرطة اليدوية لوحدات Joy-Con مع الألوان.
وإضافة إلى ذلك، صمم الجزء الخلفي من الجهاز بالعديد من الأيقونات والرموز المستوحاة من اللعبة، وتتضمن باقة التوريد أيضاً شفرة تنزيل اللعبة Download Code.
ومن المقرر طرح الإصدار الخاص الجديد في 20 مارس (آذار) المقبل بالتزامن مع إطلاق اللعبة نفسها.
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