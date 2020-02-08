تعرف على أحد أعراض الإصابة بسرطان الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

لا تظهر أعراض سرطان الرئة عادة في المراحل المبكرة، وفي ظل عدم وجود علاج لهذا المرض مثل كل أنواع السرطان، فإن اكتشاف الأعراض عند ظهورها مهم للغاية.



ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية عن جمعية السرطان الأمريكية أن هناك 3 علامات تظهر على الوجه قد تشير إلى أن صاحبها مريض بسرطان الرئة.

والأعراض الثلاثة هي..

1. سقوط أو ضعف الجفن العلوي للعين.

2. صغر حجم بؤبؤ العين.

3. التعرق القليل أو عدم تعرق جانب من الوجه.

وعامة فإن الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة وفقاً لوزارة الصحة البريطانية هي..

1. سعال لا يزول بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.

2. سعال طويل الأمد يزداد سوءاً.

3. تكرار التهابات الصدر.

4. سعال الدم.

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5. ألم عند التنفس أو السعال.

6. ضيق التنفس المستمر.

7. التعب المستمر أو نقص الطاقة.

8. فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

وتتضمن الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً..

1. تغيرات في مظهر الأصابع مثل أن تصبح أكثر انحناء أو أن تصبح نهاياتها أكبر.

2. صعوبة في البلع أو الألم عند البلع.

3. الصفير في الصدر.

4. الصوت الأجش.

5. تورم في الوجه أو الرقبة.

6. ألم الصدر أو الكتف المستمر.

وهناك عدد من العوامل التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة؛ أهمها التدخين والتعرض لمادة الاسبستوس، وتلوث الهواء، وأمراض الرئة السابقة، والتعرض لغاز الرادون والتاريخ العائلي لسرطان الرئة.