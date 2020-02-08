دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ملصق إعلاني لهواتف Mi 10 وMi 10 Pro المرتقبة من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أول الصور المسربة من الحملة الترويجية لسلسلة هواتف Mi 10 القادمة من شاومي، إستعداداً للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة قريباً.

تستعد شركة شاومي لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mi 10 وMi 10 Pro يوم 13 من فبراير، ومن جديد تظهر الصور الرسمية التي تستعرض تصميم الهواتف بشكل واضح في ملصق إعلاني من حملة شاومي الترويجية للإصدارات الجديدة.

ويظهر هاتف Mi 10 Pro في الملصق الإعلاني بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية باللون البنفسجي، بينما يظهر هاتف Mi 10 باللون الأخضر، أيضاً يظهر الإصدار الرئيسي بأربعة من الكاميرات دون المستشعر الإضافي الذي يأتي بين الكاميرات الثانية والثالثة في الإصدار الأعلى Mi 10 Pro.

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كما يكشف الملصق الإعلاني عن تصميم ثقب الشاشة في الهاتف والذي يأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة، كما يتميز تصميم الهواتف بحواف جانبية منحنية للشاشة.

أيضاً يؤكد الملصق الإعلاني على أن هواتف Mi 10 تأتي قريباً بمعالج Snapdragon 865، كما تدعم الإتصال بشبكات 5G، إلى جانب ميزة تسجيل فيديو بدقة 8K، كما تأتي الكاميرة بميزة دعم تكبير hybrid حتى 50 مرة.

المصدر

هذا الموضوع ملصق إعلاني لهواتف Mi 10 وMi 10 Pro المرتقبة من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.