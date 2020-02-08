دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شراكة جديدة تجمع بين Oppo وهواوي وشاومي إلى جانب Vivo لدعم تطوير التطبيقات ظهر على التقنية بلا حدود.

تحالف جديد يجمع الآن عمالقة الصين لدعم المطوريين في دفع التطبيقات الجديدة لمتاجر التطبيقات الخاصة بكلاً من هواوي، وشاومي، وOppo إلى جانب شركة Vivo.

تواجه شركة هواوي بشكل خاص الآن مشكلة في إفتقار الإصدارات الجديدة لخدمات جوجل وبعض التطبيقات الهامة، إلى جانب الكثير من تطبيقات الطرف الثالث التي تغيب عن متجرها الخاص، وقد كشف تقرير جديد من رويترز عن الشراكة التي تجمع 4 من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين لدعم المطوريين خلال الفترة القادمة.

لا تتمتع متاجر التطبيقات الخاصة بعمالقة الصين بالكثير من تطبيقات الطرف الثالث، إلا أن الشراكة الجديدة التي بدأت بالفعل بين عمالقة الصين، تهدف إلى دعم المطوريين لتسهيل عملية تطوير التطبيقات الجديدة لمتاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وتنطلق المنصة الجديدة لدعم المطوريين بعنوان GDSA، ومن المقرر أن تقدم هذه المنصة خدمات لمطوري التطبيقات في مناطق مختلفة من العالم، تشمل بشكل خاص كلاً من أسواق الهند، ماليزيا، إندونسيا، إسبانيا، وروسيا، وتايلاند، الفلبين إلى جانب فيتنام.

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وتهدف المنصة الجديدة بشكل رئيسي إلى دعم مطوري التطبيقات بالأدوات، مع تجربة سلسلة لتحميل التطبيقات على المنصة لدعم المتاجر الخاصة بالشركات الصينية التي إشتركت في التحالف في نفس الوقت، كما يمكن لمنصة GDSA أن تدعم أيضاً محتوى الألعاب، الأفلام، الموسيقى إلى جانب الكتب والمجلات.

يذكر أن هذا التحالف الجديدة يعد خطوة جادة من عمالقة الصين لبدء الإستقلال عن متجر جوجل بلاي، وتوفير بدائل للمستخدمين في جميع الأسواق العالمية.

المصدر

هذا الموضوع شراكة جديدة تجمع بين Oppo وهواوي وشاومي إلى جانب Vivo لدعم تطوير التطبيقات ظهر على التقنية بلا حدود.