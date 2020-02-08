دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الملصق الإعلاني الرسمي لهاتف سامسونج القادم Galaxy S20 Ultra ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر الملصق الإعلاني الرسمي لهاتف سامسونج القادم Galaxy S20 Ultra من حملة سامسونج الترويجية لسلسلة Galaxy S20 المقرر الإعلان عنها في 11 من فبراير.

ينطلق هاتف Galaxy S20 Ultra القادم من سامسونج بميزة الإتصال بشبكات 5G، حيث يظهر تصميم الهاتف بشكل واضح دون أي تفاصيل أخرى تظهر في الملصق الإعلاني.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S20 Ultra 5G ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، على أن يأتي الشاحن في محتوى تغليف الهاتف، لذا لن يقتصر الهاتف على دعم تقنية الشحن فقط، إلا أنه سيكون من بين أول الإصدارات التي تضم الشاحن أيضاً في محتوى الصندوق.

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ولقد أكد Roland Quandt في تقريره على أن هاتف Galaxy S20 Ultra 5G يأتي بشاحن 45W في محتوى الصندوق، بينما ينطلق كلاً من هاتفي Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W فقط، للإصدارات المميزة بدعم شبكات 4G و5G.

يذكر أن سامسونج تقدم الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف Galaxy S20 مع منفذ USB-C، كما يختفي منفذ 3.5مم من الإصدارات الجديدة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهواتف خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع الملصق الإعلاني الرسمي لهاتف سامسونج القادم Galaxy S20 Ultra ظهر على التقنية بلا حدود.