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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة فى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرة مسيرة حوثية بمديرية الصفراء في صعدة ، وكشف الجيش اليمنى من حطام الطائرة المسيرة أنها إيرانية الصنع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها 

وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكرى يمني، أن قوات الجيش اليمنى استدرجوا مجموعة من عناصر الحوثى إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم،ونتج عنه مصرع 36 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية.

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وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للحوثيين فى منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.

واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات جوّية تعزيزات للحوثيين غرب وادى نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين كانا يحملان تعزيز ومقتل كل من كانوا على متنهما.

 

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