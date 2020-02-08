شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمى فلسطينى يشيد بدور مصر لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور تقى الدين عبدالباسط تميمى الأستاذ بجامعة فلسطين، بدور مصر الريادى لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخاصة دعمها المعنوى والسياسى والمادى للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة ورعايتها المستمرة للفلسطينيين.

وقال الدكتور تقى الدين إن مصر ليس بجديد عليها دعم فلسطين وشعبه وسعيها إلى مساندة الشعب الفلسطينى المناضل للحصول على حقوقه الثابتة ..مبينا أن التاريخ يقر بما قدمته مصر للقضية الفلسطينية وخوضها حروبا دعما لقضايا امنها وفى مقدمتها الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية ترجمة معانى القرآن الكريم وخلقه القيمة فى سلوك المسلمين لتسترد الأمة الإسلامية مكانتها المستحقة بين الأمم ..مطالبا الشباب بالحرص على حفظ القرآن وفهم معانيه والعمل بها.

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وقال إنه لمس منذ وصوله إلى مصر للمشاركة فى تحكيم المسابقة ولأول مرة حالة الأمن والاستقرار التى تتمتع بها مصر أم الدنيا ..معربا عن أمله ان يديم الله على مصر الأمن والأمان كدرع حصين لأمتها الإسلامية.

وأشار إلى أهمية تنظيم مصر لتلك المسابقة الدولية بحضور 90 متسابقا من 70 دولة بما يؤكد اهتمامها بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم وتكريمهم .. مشيدا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى للفائزين بها فى احتفال مصر بليلة القدر ، بما يؤكد رعاية مصر لحفظة القرأن.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد افتتح فى وقت سابق نائبا عن رئيس مجلس الوزراء فاعليات المسابقة وتستمر حتى الأربعاء القادم.