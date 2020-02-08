ظريف يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران

طهران/الخليج 365
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن ظريف وبيدرسون تبادلا وجهات النظر حول المسار السياسي وآخر المستجدات في سوريا.
ولفت ظريف إلى أن الأزمة في سوريا لايمكن حلها إلا عبر الطرق السياسية.
كما بحث بيدرسون التطورات في سوريا، مع عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين، فضلا عن مباحثاته مع ظريف.
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