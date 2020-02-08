"الصحة" اليمنية تتهم "الحوثيين" باستهداف مستشفيات وطواقم إسعاف

اليمن/ الخليج 365

اتهمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، السبت، جماعة الحوثي، باستهداف مستشفيات وطواقم إسعاف، بمختلف محافظات البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "نستنكر استهداف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، عددا من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية".

وأشارت أن "الحوثيين" استهدفوا، مؤخرا، المستشفى الحكومي في منطقة "الجفرة"، والمستشفی السعودي الميداني بمحافظة مأرب (شرقي صنعاء)، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاستهداف وتوقيته أو الخسائر الناجمة عنه.

وعبرت الوزارة عن استغرابها من صمت المنظمات الدولية العاملة بالمجال الإنساني حيال استهداف "الحوثيين" للمستشفيات وطواقم الإسعاف والعاملين الصحيين.

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ولم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثي حول هذه الاتهامات، غير أن الجماعة سبق وأكدت على حمايتها للمنشآت المدنية والصحية خلال الحرب.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ ستة أعوام، والتي خلفت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وجعلت ثمانية من بين كل عشرة يمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق منظمات دولية أواخر 2019.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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