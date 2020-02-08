تركيا ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى منطقة "نبع السلام"

شانلي أورفة / الخليج 365

تواصل تركيا إرسال مساعدات إنسانية إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين، الواقعتين في نطاق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، أن مركز الدعم والتنسيق السوري التابع للولاية، يواصل مع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وبدعم من منظمات المجتمع المدني، إرسال مساعدات إلى المدنيين في تل أبيض، ورأس العين.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي، أرسل مؤخرا مساعدات إنسانية إلى منطقة عملية "نبع السلام"، تضمنت 180 طردا غذائيا، وألفين و700 علبة حليب، و150 بطانية، و150 قطعة حلوى، وألفا و786 وعاء طعام، و9 آلاف شوكة وملعقة تستخدم مرة واحدة.

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كما قامت "آفاد" بتسليم 615 بطانية، و290 قطعة ملابس شتوية، للتلاميذ في تل أبيض، وفرتها جمعية "مسلم هاندز" الخيرية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.