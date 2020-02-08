العراق.. علاوي يدعو لتشكيل محكمة خاصة لمعاقبة قتلة المتظاهرين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، السبت، إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين المناوئين للحكومة ومعاقبة الجناة.

وطالب علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" (21/ 329 مقعداً برلمانياً)، بتشكيل محكمة خاصة ترتبط برئاسة الجمهورية، مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه.

وأضاف علاوي، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن "على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

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وسقط آخر 11 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، الأربعاء، على يد أنصار مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" في مدينة النجف جنوبي البلاد، بحسب شهود عيان للأناضول.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويصر الحراك على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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