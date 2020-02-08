الضفة الغربية.. تشييع فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي

طولكرم / لبابة ذوقان / الخليج 365

شيع مئات الفلسطينيين، السبت، جثمان الشاب بدر نضال نافلة (19 عاما)، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة "قفين" قرب طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الحكومي في طولكرم، باتجاه منزل عائلة الشهيد في "قفين" لوداعه، قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد نافلة، متأثرا بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.

وأصيب نافلة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في "قفين"، احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.