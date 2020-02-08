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الخليج - سلمى النجار
هل تعرف من انا !
انا بريق نجم ساطع قد سماء
انا الحزن بين السطور دنا
انا ذاك الاحساس بحرفك
تكتبه من اجلي ليتجلا الزمان والمكان
انا السكون بين الاف والكاف
انا الباء بين السكون
اخفي ملامحي الجرئيه
انا تلك الطفلة الشقيه
بين احرفك المجنونه
اعبث باحساسك المجنون
انا بحر لا استكين
بين امواجك العاشقه
انا العاشقة بجنون لاحرفك
اختلس النظر اليها في خجل
انا تلك المراءة المجنونه
انا تلكه التي تسرق
من احرفك ذاكا الجنون
انا طبعي خجول
انظر اليك في خجل
اتامل كل شئ فيك
الي متى ذالك الانتظار
استكين برهة
الى منتهى الحنين والشوق
انا الحب وانت الضمير
انا العشق والعاشق والمعشوق انت
مع ثورة امواجي العاتيه
لا ادري الي اي مدى يثور
اعشقكك بجنون
وللعشق هنا قصه
قصه لا تروى
اهرب من احرفك بوجه الهارب الحزين
هل تعرف من انا
انا حبك الثائر
لا استسلم مهما جهلتني
ساحبك في سكون
سابحرك في عالمي
واشدوا لك اغنية الحب
واهمس لك في اذنك.
كم اعشقك بجنون
كم اعشقك بجنون
برغم صمتي لا ابوح
هل عرفت من انا
انا تلك المرآة الغامضه
اقول وافعل شئ اخر
انا تلك المرآة الغامضه
اقول وافعل شئ اخر
اعشقك بجنووووون
اعشقك بجنووووون
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