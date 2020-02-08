الخليج - سلمى النجار هل تعرف من انا !

انا بريق نجم ساطع قد سماء

انا الحزن بين السطور دنا انا ذاك الاحساس بحرفك

تكتبه من اجلي ليتجلا الزمان والمكان انا السكون بين الاف والكاف

انا الباء بين السكون

اخفي ملامحي الجرئيه انا تلك الطفلة الشقيه

بين احرفك المجنونه

اعبث باحساسك المجنون انا بحر لا استكين

بين امواجك العاشقه

انا العاشقة بجنون لاحرفك

اختلس النظر اليها في خجل انا تلك المراءة المجنونه

انا تلكه التي تسرق

من احرفك ذاكا الجنون انا طبعي خجول

انظر اليك في خجل

اتامل كل شئ فيك

الي متى ذالك الانتظار Advertisements استكين برهة

الى منتهى الحنين والشوق

انا الحب وانت الضمير

انا العشق والعاشق والمعشوق انت مع ثورة امواجي العاتيه

لا ادري الي اي مدى يثور

اعشقكك بجنون وللعشق هنا قصه

قصه لا تروى

اهرب من احرفك بوجه الهارب الحزين هل تعرف من انا

انا حبك الثائر

لا استسلم مهما جهلتني ساحبك في سكون

سابحرك في عالمي

واشدوا لك اغنية الحب واهمس لك في اذنك.

كم اعشقك بجنون

كم اعشقك بجنون برغم صمتي لا ابوح

هل عرفت من انا

انا تلك المرآة الغامضه

اقول وافعل شئ اخر

انا تلك المرآة الغامضه

اقول وافعل شئ اخر

اعشقك بجنووووون

اعشقك بجنووووون

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