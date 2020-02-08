صحيفة الخليج الإلكترونية انكتب اسمك على الخافق حفر.

واضح لو شيف من فوق السحاب.

والسحاب اللي عيونه تنهمر.

ماشكت بخل ولاتبكي الغياب.

ترسم البسمة على أوراق الشجر.

والأمل يكبر وطاب الحظ طاب.

في حضورك كنك الغصن الخضر.

أنتي الصورة على صدر الصعاب.

ياخيال الشاعر وبوح الشعر.

ماكتب حزن ولايكتب عتاب.

انتي الفرحة وجبر المنكسر.

عنفوانك شامخ داس التراب.

القوافي في شموخك تنجبر.

تحكي الواقع ولاترسم سراب.

في طموحك قصه لمعنى الفخر.

صاغها صوتك على همس الضباب

ياحياة الروح ياريح العطر.

ياسما فكري وعنوان الكتاب.

كل رقم للعمر معكم صفر.

من عشقتك صارت أيامي شباب.

الصحاري كلها ليلة بدر.

والظلام انزاح ثم ولا وغاب.

آه يافجري ضويت من السهر.

مابغيت أجيك من كثر العذاب.

العذاب اللي مذاقه كالتمر.

مثل حلم ينتهي لافتح باب.

انكتب إسمك على طول العمر.

والعشق يبقى ولو عاند وتاب. الشاعر-على عبدالله علي الشهراني

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