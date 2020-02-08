الخليج - سلمى النجار لَكَ المساء ياقمري المسافر

نحو أحلامي القديمة

نحو المدائن والمحبة

والحروف التي مازال يسكنني

بها عذب الشعور لن ألتفت للخلف حتى

أبلغ اللقيا التي سكنت

روحي وروحك منذ أيام الصبا

وسأجدل كل خصلاتي

لتلمسها حريرا يشتهي منك الأنامل يامسة السحر التي مافارقتني

قيد أنملة متى يأتي نشيد الحب

كي أحيا بعطرك الأخاذ والحضن الدفيء

ياواحة الأمن التي تاقت لها كل الأنوثة ياغيمة العطر

الذي ينتابني

ويافجر الهدوء

خذني إليك مشاعرا وقصائدا

وحبيبة رقصت على لحن السعادة

حين جاء العيد ممتطيا سرج اللقاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يامسة السحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.