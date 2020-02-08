شكرا لقرائتكم خبر عن أُدينت في جريمة قتل.. السفارة تُفند ادعاءات بشأن الوضع الصحي لـ «سجينة» سنغالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال على تصريحات رئيس منظمة هورايزن بلا حدود، للصحافة السنغالية، بشأن الوضع الصحي للسجينة السنغالية الموقوفة في سجن النساء بالدمام، والمدانة بقتل ربة عملها.

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وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن التصريحات تتضمن معلومات لا تطابق الواقع، وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة “منبيان ديوب”، لافتة إلى أن السجينة تتمتع بأتم الصحة، ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات وقد أكد ذلك (بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17 / 1 / 2020م).

وأضافت أن سفير جمهورية السنغال لدى المملكة، الشيخ التيجاني سي، وبمرافقة أعضاء من السفارة زار السجينة عدة مرات كان آخرها بتاريخ 7 / 1 / 2020م بسجن النساء المجهز حديثاً والمهيأ من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركز طبي.

وأهابت السفارة بالجميع تحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره، مؤكدة أن المواطنين السنغاليين يحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم مواطني المملكة.