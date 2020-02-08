راغب علامة ينتقد مجلس النواب اللبناني

انتقد الفنان اللبناني، راغب علامة، مجلس النواب في لبنان، مؤكدا أن لا ثقة في أعضاء هذا المجلس نهائيا.
واعتبر راغب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "أعضاء المجلس النيابي في لبنان لا أحد يثق فيهم ولا حتى هم يثقون ببعضهم البعض، إلا أنه دستوريا مجلس النواب هو الذي سيعطي الثقة للحكومة اللبنانية".
ومن المفترض أن يعقد البرلمان اجتماعا في الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة، حسان دياب، التي تم تشكيلها الشهر الماضي.
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