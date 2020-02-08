العراق: القبض على عصابة تركية حاولت سرقة محال ذهب

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، اعتقال 4 مواطنين أتراك حاولوا سرقة محال بيع المصوغات الذهبية.
وذكر بيان للشرطة: "بعد ورود معلومات حول وجود 4 متهمين دخلوا إلى إقليم كردستان من تركيا حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية في قضاء سيد صادق، وبعد الحصول على أوامر قضائية، بدأت عملية مراقبة المتهمين".
وأضاف: "تمكنت قوات شرطة قضاء سيد صادق من القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، وصادرت سيارة وعددا من معدات الحفر وبعض المستلزمات الأخرى التي بحوزة المتهمين".
وأشار البيان إلى أن "المتهمين الأربعة حاولوا سرقة عدد من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار إلى تركيا، لكن قوات الشرطة تمكنت من إحباط مخططهم واعتقالهم جميعا وإحالتهم إلى قاضي التحقيق".
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