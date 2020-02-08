باحثون: التركيبة الجينية مفتاح لعلاج أورام نادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أشار علماء متخصصون في العلاج الإكلينيكي للأورام إلى أن العلاج حسب التركيبة الجينية والوراثية الخاصة لكل طفل مريض بالأورام النادرة أثبت نجاحه وحقق نسبة عالية في الشفاء.



قال باحثون إن علاج كل مريض على حدة حسب التركيبة الجينية الخاصة به ساعد في شفاء مزيد من الأطفال كانوا يعانون من نوع نادر من سرطان الكلى.

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ووردت هذه النتائج -التي تستند إلى دراستين أشرف عليهما ديفيد ديكس من مستشفى الأطفال في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر- قبيل اجتماع للكلية الأمريكية للعلاج الإكلينيكي للأورام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ضمت الدراسة أطفالا يعانون من أورام نادرة بالكلى تصيب عادة الأطفال دون الخامسة من العمر ويتم تشخيص نحو 500 حالة سنويا من هذه الأمراض بالولايات المتحدة وهم يمثلون 75 في المائة من جميع حالات سرطان الكلى لدى الأطفال.

ولدى نسبة تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة من هؤلاء الأطفال عيب وراثي يجعلهم أكثر عرضة للتعرض لتكرار الإصابة حتى بعد تلقي العلاج.

وقال ديكس إن أسلوب علاج كل حالة على حدة وفقا للتركيبة الوراثية لها يعتمد على السمات الوراثية للورم ساعد الأطباء في علاج الأطفال الأكثر عرضة من معاودة الإصابة مع تقليل احتمالات الإصابة بالآثار الجانبية.