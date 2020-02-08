متحف الفن السابع يفتتح أبوابه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد طول انتظار، يفتتح متحف الفن السابع، في لوس أنجلوس أبوابه هذا العام بتكريم للممثل الراحل كيرك دوغلاس، بحسب بيان الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون والسينما راعية المشروع. أطلقت فكرة إنشاء المتحف قبل قرن، وكان من المقرّر افتتاحه في العام 2017 إلّا أن المشروع تأخّر مراراً. ونظّمت الأكاديمية الجمعة، زيارة للصحفيين إلى موقع المتحف الذي يقع على بعد بضع كيلومترات من هوليوود جنوباً، وذلك قبيل الدورة الثانية والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

صمّم المهندس الإيطالي رينزو بيانو المتحف على هيئة مبنى يضمّ صالة سينمائية تتسع لأكثر من ألف شخص، ومجهّزة بأحدث التقنيات، وتستقرّ إلى جانبه كرة ضخمة من الزجاج والفولاذ والإسمنت تعبّر عن «سحر الأفلام»، وتتصل بالمبنى الرئيسي عبر مجموعة من الممرّات.

ويهدف المتحف إلى استعادة تاريخ السينما، وابتكاراتها وإطلاع الزائرين على التقنيات المستخدمة في إنتاج الأفلام.

وتبرز على الواجهات مجموعة من المشاهد اللافتة، مثل الحذاء الأحمر الشهير الذي انتعلته جودي غارلاند في فيلم «ذي ويزرد أوف أوز»، وكذلك أبواب «مقهى ريكيز» الذي يرتاده همفري بوغارت في فيلم «كازبلانكا»، وأيضاً رأس دراكولا الذي لعب دوره بيلا لوغوسي في فيلم «1931».

وستعرض في المتحف بعض من تذكارات كيرك دوغلاس، أسطورة هوليوود الراحل قبل أيام.

وقال مدير المتحف بيل كرامر «عندما يرحل نجوم سينمائيون يصبح المتحف المكان الذي يساعد على سرد قصّتهم. وهذه هي المهمّة التي وجدنا لأجلها». وأضاف «يساهم المتحف في سرد تاريخ السينما بتنوّعه الكبير».