شكرا لقرائتكم خبر عن ابتغاء وجه الله.. مواطنة تصنع إفطاراً للمارة منذ 4 أشهر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقوا من خلاله قيام مواطنة بتجهيز إفطار كل يوم صباحا للمارة منذ أربعة أشهر تقريبا.

ووثق الواقعة أحد الأشخاص بمقطع مصور وقال فيه: “هذه المرأة تضع الإفطار للمارة كل يوم، منذ 4 أشهر” مضيفاً أن الفطور جاهز ومُعدّ بطريقة جيدة ابتغاء مرضاة الله، داعياً لها بالقبول.

وأشاد متداولو المقطع بمبادرة هذه المواطنة وحرصها على ابتغاء مرضاة الله بهذا العمل، داعين لها بالقبول وجزيل الأجر والثواب.