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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: شرب القهوة يوميا يحمي من أمراض القلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
يؤكد معدو تقرير مقدم إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الذي أقيم في لشبونة، أن شرب 3-5 فناجين قهوة يوميا يخفض نسبة وقوع هذه الأمراض بـ21%.
استعرض علماء وأطباء من معهد المعلومات العلمية حول القهوة البحوث الطبية الأخيرة حول العوامل المختلفة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بأمراض القلب والأوعية. واتضح أن مخاطر وقوع الوفاة من هذه الأمراض تقل كثيرا لدى الذين يشربون القهوة بمعدل 3 إلى 5 فناجين كل يوم. كما إن هؤلاء تقل لديهم مخاطر نشوء مرض السكري بـ25% بالمقارنة مع الذين يشربون فنجانا إلى فنجانين من القهوة يوميا أو يمتنعون عن هذا الشراب إطلاقا. ويعتبر المصابون بالسكري فئة بشرية تتميز بمخاطر زائدة بالنسبة للأصابة بأمراض القلب والأوعية.
من غير المعروف حتى الآن كيف يؤمن شرب القهوة الحماية من أمراض القلب والأوعية. من المحتمل أن يتلخص الأمر في مفعولها المانع لوقوع الالتهابات والمقاوم للتأكسد.
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