أبل تتعمد إبطاء إصداراتها السابقة من هواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الوكالة الفرنسية لمراقبة المنافسة والاحتيال تغريم عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية "أبل" بعد إثبات تعمد الشركة إبطاء الإصدارات الأقدم من هواتف آيفون دون إبلاغ المستخدمين.



وبحسب "بي بي سي"، فرضت الوكالة غرامة على شركة أبل قدرها 25 مليون يورو (ما يعادل 27 مليون دولار).

وفي عام 2017، اعترفت شركة أبل بإبطاء هواتف آيفون، غير أنها فسرت هذا الإجراء من منطلق إطالتها للعمر الافتراضي للأجهزة.

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وآنذاك، قالت أبل إنها سوت الأزمة مع الوكالة الفرنسية بعلاجها لأسباب إبطاء هواتف آيفون ذات الإصدار الأقدم.

وبحسب "بي بي سي"، لطالما كانت شركة أبل محل شك من قبل عملائها، في مسألة إبطاء هواتفها القديمة عمدا، حتى تدفعهم إلى شراء النسخ الأحدث من الهواتف دائما.

وأثبتت الوكالة الفرنسية أن أبل استمرت في إبطاء هواتف آيفون رغم تعهدها بالتوقف عن ذلك في 2017، ولوحظ ذلك على هواتف آيفون 6 و6 Plus و6S و6S PLUS.

وكذلك لوحظ إبطاء كل من هاتف آيفون SE وآيفون 7 و7 PLUS، وهاتف آيفون 8 بمختلف إصداراته، وهاتف آيفون X العامل بنظام تشغيل iOS 12.1، وهاتف آيفون XS بإصداراته العاملة بنظام تشغيل iOS 13.1، وهي بالكامل إصدارات لهواتف آيفون لما بعد عام 2017.