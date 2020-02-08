قناع البندورة واللبن للتخلص سريعاً من اسمرار البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعطى موقع "توب 10 هوم ريميديز" وصفة جديدة لقناع طبيعي يساعد على التخلص بسرعة من اسمرار البشرة، وأية عيوب وشوائب تظهر عليها، فستعيد إشراقها ولمعانها المميز.



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وأشار إلى أن تحضير القناع سهل جداً، ذاك ان مكوناته بسيطة جداً وهي البندورة واللبن.

ولفت إلى أنه لا بد من تقطيع حبة بندورة ناضجة إلى قطع صغيرة ووضعها في خلاط، وإضافة ملعقة من اللبن إليها وملعقة من عصير الحامض.

وأضاف انه يتوجب خلط المكونات إلى ان تمتزج ببعضها جيداً وعندها يصبح القناع جاهزاً ليوضع على البشرة بين 15 و20 دقيقة، قبل غسله، بمعدل مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.