«المجلس الوطني الأمريكي للنقل»: لا دليل على تعطل محرك المروحية كوبي براينت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، الجمعة أن الحطام في مكان تحطم المروحية الذي أودى بحياة نجم السلة العالمي كوبي براينت، وثمانية أشخاص آخرين الشهر الماضي، لم يظهر أي دليل على عطل في المحرك.

وأشار التقرير إلى أن «جميع المكونات المهمة للمروحية كانت موجودة داخل منطقة الحطام. وأظهر فحص مجموعة الدوار الرئيسي، ودوار الذيل أضراراً تتناسق مع الضرر الذي ينجم عن الاصطدام بالأرض في حالة التشغيل». وتابع «لم تظهر القطع التي يمكن رؤيتها في المحركين أي دليل على فشل داخلي كارثي أو غير قابل للاحتواء»، معتبراً أن الضرر الموجود على الشفرات كان طبيعياً في حالة الاصطدام والمحرك في وضعية التشغيل.

واعتبر تقرير الجمعة ملخصاً لنتائج المحققين حتى الآن، ومن المتوقع أن يستغرق التقرير النهائي الذي يحدد سبب الحادث، حوالي عام كامل.

ويبحث محققو المجلس الوطني لسلامة النقل، وهيئات تحقيقية أخرى عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الضباب الكثيف خلال يوم الحادث.

وقال رئيس المجلس روبرت ساموولت في بيان «جمع محققونا حتى الآن قدراً كبيراً من الأدلة حول ظروف هذا الحادث المأساوي»، مضيفاً «نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحديد السبب، وكذلك أي عوامل ساهمت في ذلك، لكي نتمكن من تقديم توصيات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى».

وأودى الحادث بحياة كل من مدرب البيسبول جون التوبيلي، مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، زميلة جيانا في الفريق، وطيار المروحية آرا زوبايان، وسارة شيستر مع ابنتها بايتون التي تلعب في نفس فريق ابنة براينت، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز «سيكورسكي اس 76ب» في كالاباساس، مدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيه ضباب كثيف يلف المدينة.