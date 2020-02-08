شكرا لقرائتكم خبر عن هاري وميجان ضيوف الحفل السنوي لـ«جاي بي مورغن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حل الأمير هاري وزوجته ميجان، ضيفي شرف مساء الخميس في ميامي على حفل مصرف «جاي بي مورغن تشايس»، الأمريكي في أول مناسبة علنية معاً منذ انسحابهما من الحياة الملكية. وشارك الثنائي في السهرة السنوية للمصرف والتي تضم سنوياً نحو 300 من كبار عملائه من بينهم رؤساء شركات كبرى، وأصحاب بعض من أكبر الثروات في العالم. وأقيم الحفل في فندق «1 هوتيل ساوث بيتش» في ميامي، وشارك فيه أيضاً نجم كرة السلة الأمريكية السابق ماجيك جونسون، ونجم البيسبول السابق أليكس رودريغيس. وتركزت أغلب الحوارات بين المشاركين على الاستثمارات في المدن الأمريكية والتعليم وتحقيق ثورات في أوساط الأمريكيين من أصل إفريقي.
ورفض المصرف التعليق حول ما أثير عن حصول الأمير وزوجته على مبلغ مالي في مقابل مشاركتهما في السهرة الخيرية. وقالت مصادر مطلعة إن مناسبة كهذه تسمح للمدعوين من النجوم بالتواجد مع نخبة الناشطين في مجال الأعمال وأصحاب كبرى الثروات في العالم ما يوفر معارف ويفتح فرصاً لهم.
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