«إدارة أمن النقل» بشرطة أبوظبي تنفذ 1115 حملة تفتيشية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي 1115 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 3376 مخالفة نقل غير قانوني للركاب على مستوى الإمارة خلال العام الماضي 2019م.

وعقوبة هذا النوع من المخالفات غرامة مالية 3000 درهم وحجز المركبة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

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