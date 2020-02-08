افتتاح فندق مستوحى من «ستار وورز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح فندق فريد من نوعه مستوحى بكل تفاصيله من فيلم حرب النجوم، في دافينبورت بفلوريدا الأمريكية. ويضم فندق «تويلف بارسيز» غرفاً تحتوي على تصميمات تنقل النزلاء إلى أجواء فيلم حرب النجوم، كما يضم 5 حمامات تتميز جميعها بطابع حرب النجوم، فضلاً عن مطبخ كامل التجهيزات، ومسبح خاص، وقاعة للألعاب.

وأنشأت شركة لوما هومز السياحية، والتي تعمل أيضاً في مجال تطوير المنازل والمباني، هذا الفندق. وقال جيف براون، الشريك الإداري في لوما هومز: تعاونا مع شركة متخصصة في تصميم الملاهي لتصميم الجدران، وأسرة مميزة، وإضافة عناصر ثلاثية الأبعاد، وإنشاء مؤثرات خاصة مثل آلات الضباب، لإضفاء أجواء رائعة على كل غرفة. وأضاف: اختير ديكور مختلف لكل جزء من أجزاء الفندق، حتى الحمامات، يتميز كل منها بطابع مختلف.

ويحتوي الفندق على حديقة مائية ونادٍ رياضي، ومطعم ومقهى، ومسرح وسينما وملاعب جولف. ويبعد الفندق 15 دقيقة عن مدينة ديزني للألعاب في فلوريدا.