شكرا لقرائتكم خبر عن هرثا أيرتون قــوس النــور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

هرثا أيرتون، المولودة باسم فويبي ماركس.. هي شخصية متميزة ورائدة بريطانية في العلوم خاصة الرياضيات والفيزياء، مثابرة، حسنت من إضاءة القوس الكهربائي، ومهدت لفيزياء البلازما، وهي الحالة الرابعة للمادة؛ حيث الإلكترونيات غير مرتبطة بالذرة أو بالجزيء، في رصيدها العلمي نحو 26 براءة اختراع علمي؛ أبرزها في مجال الهندسة الكهربائية والأجهزة الميكانيكية، ومن ضمنها المروحة الشهيرة التي تُعرف باسم «مروحة أيرتون» التي استخدمت لمصلحة الجنود في خنادق خلال الحرب العالمية الأولى؛ لتبديد السم والغازات الكريهة.

ولدت هرثا أيرتون، فويبي ساركس ماركس، في 28 إبريل/‏نيسان 1854، في بورتسي، إنجلترا، هي الثالثة في ترتيب أخوتها ال8 لوالدين؛ هما: ليفي وأليس تيريزا (موس). كان والدها ليفي ماركس، صانع ساعات ومجوهرات يعاني ضائقة مالية قريبة من الإفلاس، فر من مسقط رأسه بولندا، عندما كان شاباً؛ هرباً من الاضطهاد المعادي للسامية. توفي في عام 1861، وترك أسرته ترزح تحت عبء الديون، كافحت أليس ماركس؛ لدعم عائلتها الكبيرة من خلال ما تحصل عليه من شغل الإبرة والتطريز، وتمكنت من النجاح في عدة مشاريع خيرية، وقيل إنها كانت تحظى باحترام وتقدير كل من تتعامل معه، ولم تكن ترفض أي طلب للعون أو المساعدة.

في التاسعة من عمرها، انتقلت ماركس التي تبنت في سن المراهقة اسم «هرتا أيرتون» إلى لندن، لتعيش مع عمتها القريبة من الأم ماريون هرزوغ. كانت ماريون وزوجها ألفونس هارزوغ يملكان مدرسة؛ حيث قاما بتعليمها مع أطفالهما. وهناك قامت خريجة جامعة كامبريدج نوما هرزوغ بتدريس قريبتها هرثا أيرتون الفرنسية واللاتينية والموسيقى والرياضيات، أثر ماركوس هارزوغ بآرائه الفلسفية في هرثا أيرتون، وعرفها إلى بعض المفكرين المحليين. مما وطد علاقات هرثا أيرتون بالعديد منهم؛ مثل جورج اليوت.

يرمز اسم هرثا إلى آلهة الأرض التوتونية كما جاء في القصيدة الشعبية للشاعر الإنجليزي الغنائي تشارلز سوينبرن (1837 - 1909) وهو أيضاً مستوحى من اسم بطلة الكاتب السويدي فريدريك بريمر، هاجمت هرثا الآراء الدينية المتزمتة، وخرجت من الديانة اليهودية، مما خيب آمال والدتها المتدينة. وكانت تعد نفسها لا أدرية طوال حياتها؛ لكنها ظلت دائماً فخورة بتراثها اليهودي، وهكذا عاشت لبقية حياتها.

جامعة كامبريدج

دعمت هرثا أيرتون نفسها بتعلم مهنة التطريز، فأرسلت الكثير من أرباحها إلى عائلتها الفقيرة. أصبح حلمها في التعليم الجامعي ممكناً مالياً إلى حد كبير؛ من خلال جهود باربارا لي سميث بوديكون، إحدى مؤسسات كلية جيرتون. وهي امرأة موهوبة ومتنورة درست على يد فنان المناظر والبورتريه الفرنسي كاميل كوروت، كانت مهتمة بتعزيز التعليم العالي للمرأة. التحقت هرتا أيرتون بمدرسة جيرتون عام 1876 بعد اجتياز امتحان جامعة كامبريدج للسيدات عام 1874 في اللغة الإنجليزية والرياضيات. تعرضت مسيرتها العلمية للتوقف؛ بسبب نوبات مرضية متكررة، مما أثر في اجتيازها للامتحانات، والتي كانت مصدر قلق كبير لها. تدربت على يدي الفيزيائي ريتشارد غلازبروك، وأكملت تحصيلها العلمي باجتياز الامتحان النهائي؛ للحصول على شهادة من جامعة كامبريدج في عام 1881. في ذلك الوقت، لم تكن النساء مؤهلات للحصول على الشهادة الجامعية.

استطاعت هرثا خلال دراستها تصميم جهاز؛ لتسجيل نبضات الدم.

أول براءة اختراع

ومرة أخرى، فقد دعمت هرثا أيرتون وكامرأة عصامية نفسها بالتدريس على مدى سنوات. في عام 1884، حصلت على براءة اختراع (مقسم للخطوط)؛ وهي أداة تقسم الخطوط إلى عدد من الأجزاء المتساوية. كان من الممكن استخدامها من قبل الفنانين والمهندسين المعماريين والمساحين. كانت دائماً مهتمة بالأجهزة الميكانيكية (ربما بسبب تأثرها بوالدها)، وأظهرت قدرة فائقة في الرياضيات. بعد هذا النجاح، الذي تحقق بدعم مالي جزئي من بوديكون بدأت تفكر بجدية في مهنة علمية. فركزت على مجال الكهرباء العامة، وهو المجال التقني والواعد في ذلك الوقت، ثم باشرت دراستها الأكاديمية في كلية فينسبري التقنية، في عام 1884 تحت إشراف أستاذ الفيزياء والمهندس الكهربائي ويليام إدوارد أيرتون وهو أيضاً زميل الجمعية الملكية. هذا الرجل الأرمل الداعم لحقوق المرأة في التعليم، تسنى له أن يوطد علاقته مع الشابة أيرتون؛ حيث تزوجا في 6 مايو/‏أيار 1885. وساعدته بعد ذلك في تجارب حول الفيزياء والكهرباء. كما بدأت تجاربها الخاصة في خصائص القوس الكهربائي، والقوس الكهربائي هو جهاز يعتمد نظرية التفريغ الكهربي خلال الغازات مما يولد قوساً مشعاً بين قطبين كهربائيين.

والتقوس الكهربائي مفهوم له صلة بفشل الدائرة الكهربائية؛ بسبب ضعف مقاومة العازل، فيحدث شرارة تتحرك حول أو خلال العازل؛ حيث توصلت هرثا إلى اكتشاف سبب تغير الإضاءة، وتغير شكل القوس الناتج عن تفاعل الأوكسجين مع قطب الكربون، وأنه حين يستبعد الأكسجين أو يتم الاستعاضة عنه بغاز آخر؛ يتوقف تقلب الإضاءة.

تجارب في الميدان

أسعفها زواجها من إدوارد من الضغط المادي الذي كانت تعانيه، فتابعت مجالها الذي اختارته؛ حيث ألقت محاضرة للنساء حول الكهرباء في عام 1888. ومع ذلك، فإن الجمع بين الحالة الصحية السيئة، والمسؤوليات المنزلية والاجتماعية الإضافية لزواجها، وولادة ابنتهما باربرا (سميت لاحقاً باسم السيدة بوديكون) قد أبطأ من مواصلة أبحاثها العلمية، فاتجهت إلى الميدان العملي في السنوات القليلة اللاحقة، أصابتها وفاة صديقتها وداعمتها بوديكون بحالة حزن شديد في عام 1891 غير أن موتها كان من جهة أخرى «مفيداً» لها من الناحية المادية؛ حيث تركت لها بوديكون مبلغاً مكنها من رعاية والدتها المريضة؛ جرّاء الشيخوخة، فوظفت مدبرة منزل لهما.. تحدثت عن بوديكون لاحقاً بالقول: «كان لها فضل في حياتها ومماتها».

استأنفت هرثا أيرتون عملها في عام 1893. أولاً تولت مسؤولية بعض تجارب زوجها على القوس الكهربائي أثناء سفره إلى مؤتمر حول الكهرباء، وسرعان ما أصبحت مشغولة في متابعة تجاربها الخاصة بالقوس.

القوس الكهربائي

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الإضاءة القوسية الكهربائية تستخدم على نطاق واسع للإضاءة العامة. كانت قابلية تحول الأقواس الكهربائية إلى وميض وهسهسة تشكل مشكلة كبيرة. في عام 1895، كتبت هرثا أيرتون سلسلة من المقالات الخاصة بالقوس الكهربائي، موضحة أن هذه الظواهر كانت نتيجة اتصال الأكسجين بقضبان الكربون المستخدمة لإنشاء القوس. في عام 1899، كانت أول امرأة تقرأ ورقة علمية أمام معهد المهندسين الكهربائيين. وقرأت ورقة بعنوان «هسهسة القوس الكهربائي». بعد ذلك بوقت قصير، تم انتخابها أول عضو في معهد الهندسة الكهربائية.

التمست تقديم ورقة أمام الجمعية الملكية، ولكن لم يسمح لها هذه المرة؛ بسبب كونها امرأة، تمت قراءة الورقة بواسطة جون بيري بعنوان: «آلية القوس الكهربائي». في عام 1901، كانت أيرتون أيضاً أول امرأة تفوز بجائزة من الجمعية.

جائزة هيوز

في عام 1906 مُنحت جائزة هيوز؛ تكريماً لبحثها عن حركة التموجات في الرمال والماء، وعملها على القوس الكهربائي. تم الاعتراف بعمل هرثا أيرتون في مجال الهندسة الكهربائية على نطاق أوسع محلياً ودولياً.

Advertisements

في المؤتمر الدولي للمرأة الذي عقد في لندن في عام 1899، ترأست هرثا أيرتون قسم العلوم الفيزيائية. وتحدثت أيضاً في المؤتمر الدولي للكهرباء في باريس عام 1900. قاد نجاحها إلى موافقة «الجمعية البريطانية لتطوير العلوم» للسماح للنساء بالعمل في لجان عامة وقطاعية في الجمعية.

جمعت هرثا سلسلة طويلة من الأوراق، في كتاب شامل عن القوس الكهربائي نُشر عام 1902، ويضم ملخصاً لأبحاثها حول هذا الموضوع، مع أصول مقالاتها السابقة التي نشرت في الفترة بين 1895 و1896. مع هذا المنشور، بدأت مساهمتها تتعزز في مجال الهندسة الكهربائية. ومع ذلك، فلم يكن استقبالها لائقاً من قبل المجتمع العلمي المرموق والمحافظ؛ مثل الجمعية الملكية. في أعقاب نشر كتابها تمت تزكيتها كزميل في الجمعية الملكية من قبل المهندس الكهربائي الشهير جون بيري في عام 1902. تم رفض الطلب من قبل مجلس الجمعية الملكية، الذي أصدر مرسوماً ينص على أن المرأة المتزوجة ليست مؤهلة لزمالة الجمعية؛ لكنها بحلول عام 1904، أصبحت أول امرأة تقرأ ورقة أمام الجمعية الملكية حول نمو علامات التموج، وهي الورقة التي نشرت لاحقاً في محاضر الجمعية. في عام 1906 حصلت على ميدالية هيوز المرموقة من الجمعية الملكية «عن تجاربها على القوس الكهربائي، وأيضاً تموجات الرمل» كانت هي الحائزة الخامسة على هذه الجائزة، التي تمنح سنوياً منذ عام 1902؛ نظير المساهمة في العلوم الفيزيائية، ولا سيما الكهرباء والمغناطيسية أو تطبيقاتها، في 2018، كانت واحدة من امرأتين فقط تم تكريمهما، الثانية هي ميشيل دوجيرتي في عام 2008.

دعم المرأة

انخرطت أيرتون في سن المراهقة، بقوة في حركة الاقتراع النسائية، وانضمت إلى اتحاد النقابات العالمي في عام 1907 بعد حضور احتفال مع السجناء المفرج عنهم. في عام 1909، افتتحت معرضاً للأشغال النسوية، في نايتسبريدج، والذي تضمن دراجات نموذجية جديدة مطلية باللون البنفسجي والأبيض والأخضر، كما شاركت إميلي بانكهورست مع الوفد الذي ذهب للقاء رئيس الوزراء البريطاني، تم اللقاء مع سكرتيره الخاص في 18 نوفمبر/‏تشرين الثاني 1910 إبان ما يُعرف ب(الجمعة السوداء). سمحت هرثا أيرتون لبانكهيرست بتحويل المبالغ إلى حسابها البنكي؛ لتجنب المصادرة في عام 1912، كما استضافت بانكهورست في فترة تعافيها من الحبس والتغذية القسرية، وهي التي نجت من محاولة اعتقالها مجدداً في 29 إبريل/‏نيسان 1913؛ لكنها اعتقلت مرة ثانية وهي في طريقها إلى حضور جنازة الناشطة إميلي دافيسون التي قتلت وهي تجري من أمام تمثال حصان الملك في ديربي.

ماري كوري

كانت هرثا أيرتون صديقة حميمة للعالمة ماري كوري، كما علمت ابنتها إرين كوري عدة دروس في الرياضيات. وحين كانت كوري تحرص على حجب اسمها عن أية عرائض تدعم حقوق المرأة، فقد استطاعت هرثا إقناعها بالتوقيع على عرائض الاحتجاج ضد حبس المرأة.

وفاتها

توفيت بسبب تسمم الدم، وقيل إن ذلك نتج من لدغة حشرة سامة، في 26 أغسطس/‏آب 1923 ودفنت في نيو كوتيدج، نورث لانسينغ، ساسكس، أصبحت ابنتها باربرا بوديكون آيرتون عضوة في البرلمان البريطاني عن حزب العمل. وكان حفيدها من ابنتها هو الفنان مايكل أيرتون.

تكريم

بعد عامين من وفاتها عام 1923، منحت أورتون هانكوك، صديقة أيرتون، زمالة هرثا أيرتون للأبحاث في كلية جيرتون.

في عام 2007 تم الكشف عن لوحة زرقاء تحيي ذكرى أيرتون في ميدان نورفولك 41 في بادينغتون.

في عام 2009، دشنت (باناسونيك) لمنحة مالية باسم «منحة هرثا أيرتون» احتفالاً بالذكرى ال25 لتأسيس الصندوق. والغرض منه هو تعزيز التعليم في مهنة الهندسة، ودعم المهندسين المؤهلين لتلقي دراسات علمية متقدم،ة وخاصة التي لها صلة بالتنمية المستدامة أو بعض التقنيات البيئية الأخرى.

في عام 2010، قامت لجنة مؤلفة من زميلات الجمعية الملكية ومؤرخات العلوم باختيار أيرتون لتكون واحدة من أكثر عشر نساء بريطانيات نفوذاً في تاريخ العلوم.

في عام 2015، أنشأت الجمعية البريطانية لتاريخ العلوم جائزة أيرتون لمشاريع الويب والمشاركة العلمية الرقمية.. منحت الجائزة الأولى ل«أصوات العلوم»، وهو مشروع مقدم من المكتبة البريطانية.

في 28 إبريل/‏نيسان 2016، احتفل «جوجل» بعيد ميلاد أيرتون، وفي عام 2016، وافق مجلس جامعة كامبريدج استخدام اسم هرثا رمزاً للتميز والخصوصية.

في عام 2017، افتتحت جامعة (شيفيلد هالام) مركزها الجديد باسم أيرتون، وفي فبراير/‏شباط 2018، تم الكشف عن لوحة زرقاء احتفاء بأيرتون في كوين ستريت، بورتسموث.

في ميدان المعركة

وفرت هرثا أيرتون سبع أوراق أمام الجمعية الملكية بين عامي 1901 و 1926، قرئت الورقة الأخيرة بعد وفاتها. وقدمت نتائج بحثها أمام الجماهير في الجمعية البريطانية والمجتمع الفيزيائي. كان عملها على دوامات الماء والهواء، قد ألهمها لاختراع «مروحة آيرتون» التي استخدمت في خنادق في الحرب العالمية الأولى؛ لتبديد السم والغازات الكريهة. هذه المروحة التي حاربت أيرتون من أجل قبولها في مكتب الحرب؛ لاستخدامها في القوات المسلحة في عام 1916؛ حيث نجحت في إنتاج أكثر من 100ألف مروحة في الجبهة الغربية.

ساعدت هرثا أيرتون في تأسيس الاتحاد الدولي لنساء الجامعة في عام 1919 والاتحاد الوطني للعاملين في مجال العلوم في عام 1920.