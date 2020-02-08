أجنحة غير مرئية في الشعر البلغاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «يدعو الشعر إلى تركيز لغوي ودراية ومعرفة باللغتين المعنيتين»، هذا ما يؤكده خيري حمدان في صدر ترجمته لمختارات من الشعر البلغاري المعاصر، والتي صدرت عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، تحت عنوان «تمسح الوحدة قدميها»، ومن خلال هذه المختارات نجد أن الشعراء البلغاريين كغيرهم من الأدباء حول العالم، يتأثرون بالعوامل التاريخية والهواجس الذاتية وفلسفة الذات والظواهر الاجتماعية، بفعل القدرة الكامنة لمفهوم العولمة، التي تمكن من إجراء خلطة كونية للفكر البشري، في محاولة لتكوين عالم متماثل في كافة السمات والمجالات.

لكن على الرغم من هاجس العولمة هناك خصوصيات عديدة في التجربة الشعرية للغات غير المركزية، والبلغارية إحداها، ويمتلك الأدب البلغاري الكثير من الخبايا الثمينة، وهو قادر على رفد الأدب العربي بتفاعلات فكرية وحضارية غير تقليدية، والعنوان الذي وقع عليه الاختيار للكتاب، ذو دلالة على مشاعر الوحدة والعزلة التي يشعر بها الأديب والشاعر والفنان، حين يجد نفسه شبه عارٍ في مواجهة آلة الحضارة المعاصرة المتسارعة، ليفتح ذاته على مصراعيها، لتدخل الوحدة بقدمين فظتين إلى بيوت المفكرين، لا تطلب إذناً، تدلف إلى أعماق النفس البشرية بطاقة كامنة غير مألوفة، لعل الكثير من هذه المشاعر مشتركة بين شعراء وأدباء العالم، لكن تبقى النكهة المميزة لأدب البلقان، واللهجة الناقدة المتهكمة باقية بامتياز.

تحتوي المختارات على عدد محدود من كبار الشعراء البلغاريين المعاصرين، ومن بينهم رئيس اتحاد الكتاب، وآخرون ترجمت أعمالهم للكثير من اللغات، وهناك أيضاً شعراء شباب لم تترجم أعمالهم لأي لغة، لكنهم يستحقون الاهتمام؛ لامتلاكهم أجنحة كونية غير مرئية، تتيح لهم المجال للارتقاء إلى مدارات ممتعة، وقد اختزلوا الفكر القديم؛ ليضيفوا إليه ديناميكية شابة.