طائرة الرئيس المكسيكي للبيع في اليانصيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس، أنه سيعرض الطائرة الفاخرة التي كان يسافر سلفه على متنها، للبيع عن طريق اليانصيب في مسعى لجمع أموال للمستشفيات الحكومية.

وقال أوبرادور، إن أي شخص مهتم بالطائرة سيتمكن من شراء بطاقات يانصيب بسعر 500 بيزو (27 دولاراً) للتذكرة،

في محاولة لجمع نحو ثلاثة مليارات بيزو، أو نحو 160 مليون دولار. ولطالما انتقد أوبرادور طائرة الرئاسة التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار، باعتبارها رمزاً للإسراف الشديد من جانب الحكومة، ويصر على السفر في أنحاء المكسيك باستخدام الرحلات التجارية، وكثيراً ما يفاجئ الركاب بذلك.

وتم شراء هذه الطائرة ذات التجهيزات الخاصة (من طراز بوينج 787 دريملاينر) في 2012 مع بداية ولاية الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو، التي استمرت ست سنوات.

وقال أوبرادور، إن حكومته ستُبقي خيار تأجير الطائرة مفتوحاً، لكنه شدد على أن اليانصيب هو خطته المفضلة. وأضاف: «نقوم بذلك حتى لا نبيعها في المزاد بثمن بخس، وحتى لا نكون في عجلة من أمرنا».

وعلى مدى العام الأخير، لم تتمكن الحكومة من بيع الطائرة بشكل مباشر.