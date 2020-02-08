دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا تقدم كلاً من هواتف Moto G Stylus وG Power بسعر 249 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة موتورولا عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Moto G، حيث يأتي كلاً من هواتف Moto G Stylus وMoto G Power بسعر 249 دولار.

إستطاعت شركة موتورولا أن تحقق مبيعات جيدة بسلسلة هواتف Moto G التي وصلت إلى أكثر 100 مليون وحدة، ومن جديد عادت الشركة باثنان من الإصدارات الجديدة في هاتف Moto G Stylus وMoto G Power.

إستبدلت شركة موتورولا العلامة التجارية لهواتف Moto G التي تضمنت الأرقام، بعلامة تجارية مختلفة في الإصدارات الجديدة، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بعنوان Moto G Stylus وMoto G Power كبديل لتسمية G7 و G7 Power.

وتتميز الإصدارات الجديدة Moto G Stylus وMoto G Power بحجم 6.4 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، والذي يأتي بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تضم هواتف Moto G Stylus وMoto G Power رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً.

ويتميز تصميم كلا الهاتفين من البلاستيك اللامع، أيضاً لا تدعم الهواتف تقنية الشحن اللاسلكي، أو تقنية NFC، من جانب أخر تأتي الهواتف بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومنفذ USB C للشحن.

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ويختلف هاتف Moto G Stylus الذي يضم قلم stylus على غرار هاتف LG Stylo 5، لذا لن يضم المميزات التي تقدم من سامسونج في سلسلة هواتف Note، ويأتي هاتف Moto G Stylus بقائمة منبثقة، مع إختصارات للتطبيقات وتطبيق Moto Note جديد الذي يظهر بشكل تلقائي عند فصل قلم stylus عن الهاتف، كما تقدم موتورولا هذا الإصدار بسعة تخزين 128 جيجا بايت وسعر 249 دولار.

أيضاً ينطلق Moto G Power بميزة السعة الأكبر في البطارية، حيث يأتي بسعة بطارية 5000 mAh، بينما تأتي البطارية في هاتف Moto G Stylus بقدرة 4000 mAh، وتؤكد موتورولا على أن هاتف Moto G Power يدعم عمر شحن يصل إلى 3 أيام ونصف، بينما يأتي هذا الإصدار بسعة تخزين 64 جيجا بايت، وأيضاً سعر 249 دولار.

يذكر أن مواصفات الكاميرة تختلف أيضاً في هاتفي Moto G Stylus وMoto G Power، حيث يضم هاتف Moto G Stylus مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع نمط تصوير ليلي، مع كاميرة مخصصة للتركيز على تصوير الحركة “action camera” مميزة بعدسات بزوايا واسعة، كما تضم إعدادات الكاميرة عدسات macro لدعم تصوير من مسافة 2سم.

هاتف Moto G Power يأتي بمستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر كلا الهاتفين على أمازون في ربيع هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا تقدم كلاً من هواتف Moto G Stylus وG Power بسعر 249 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.