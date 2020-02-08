إيران: الولايات المتحدة ستعترف بخسائرها الفادحة بضربتنا ومستعدون للقضاء عليها بشكل كامل

دبي - بواسطة محمد فارس © mehrnews.com المتحدث الأعلى باسم هيئة الأركان ‌العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجيإيران: الولايات المتحدة ستعترف بخسائرها الفادحة بضربتنا ومستعدون للقضاء عليها بشكل كامل

جدد الجيش الإيراني تأكيده، أن القوات الأمريكية تكبدت خسائر فادحة في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عين الأسد في العراق، معتبرا أن الولايات المتحدة ستعترف بذلك قريبا.

وقال المتحدث الأعلى باسم هيئة الأركان ‌العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريح أدلى به مساء الجمعة في مدينة بهارستان في محافظة أصفهان: "أبلغنا رئيس الوزراء العراقي قبل ربع ساعة من تنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد لأننا لسنا معتدين، ولم يتم اطلاع الأمريكيين، لكنهم كانوا مستعدين ويعرفون أن هناك انتقاما قادما".

وأضاف شكارجي: "وعلى الرغم من ذلك ألحقنا بهم خسائر فادحة، وهم مضطرون للاعتراف بهذه الخسائر خلال الأيام المقبلة ولا يمكنهم إخفاؤها".

وتابع: "بالطبع نحن لا نسعى لإيقاع قتلى وكنا نسعى لإيصال رسالة إلى أمريكا مفادها أننا لسنا كبقية الدول، وأننا صامدون حتى القضاء على أمريكا بشكل نهائي وليس حتى الجلوس حول طاولة المفاوضات".

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ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة 8 يناير، هجوما صاروخيا واسعا، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني، استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، مما أسفر، حسب رواية البنتاغون، عن إصابة نحو 60 عسكريا أمريكيا بارتجاج في الدماغ.

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