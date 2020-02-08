"كورونا".. تحذير من دخول سفن صينية موانئ عراقية بلا فحص

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

حذر نائب في البرلمان العراقي، السبت، من كارثة صحية قد تطول ميناء أم قصر في محافظة البصرة (جنوب)، جراء دخول سفن صينية إليه، داعيا إلى توجيه فرق صحية سريعا لتجنب نقل فيروس "كورونا".

وقال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دخول السفن والبواخر القادمة من الصين.. إلى ميناء أم قصر، ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

وأضاف المحمداوي، أن "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، ولكنها تدخل إلى ميناء أم قصر دون أدنى فحوصات أو عمليات تطهير صحي".

ودعا وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات، والتأكد من سلامة الكوادر القادمة من الصين، لتجنب دخول هذا الفيروس إلى الميناء.

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وأكد النائب ضرورة "إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية لدرء أي مخاطر من دخول الفيروس، سواء عبر البضائع أو المسافرين أو غيرهم، القادمين من المناطق التي ينتشر فيها هذا الوباء الخطير".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 723 قتيلا، وأكثر من 34 ألف مصاب.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي، وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.