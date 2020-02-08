وظائف شاغرة في جامعة الإمام محمد

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، عن موعد بدء التقديم على وظائف الكادر الصحي بالجامعة.

وقالت أن التقديم على الوظائف يبدأ الأحد المقبل الموافق 15 / 6 / 1441 هـ ويستمر حتى 16 / 6 / 1441 هـ؛ فيما يمكن معرفة الوظائف المتاحة والتقديم عليها من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا .