سفارة المملكة تُفند ادعاءات حول الوضع الصحي لسجينة ‏سنغالية مدانة بقتل ربة عملها

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال تصريحات ‏رئيس منظمة هورايزن بلا حدود، للصحافة السنغالية، حول ‏الوضع الصحي للسجينة السنغالية الموقوفة في ‏سجن النساء بالدمام، والمدانة بقتل ربة عملها.‏

وأكدت السفارة في بيان لها، أن التصريحات تتضمن معلومات لا ‏تطابق الواقع، وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة “منبيان ديوب”، لافتة إلى أن السجينة ‏تتمتع بأتم الصحة، ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات وقد أكد ذلك (بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17/1/2020م).

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وأوضحت أن سفير جمهورية السنغال لدى المملكة، الشيخ ‏التيجاني سي، وبمرافقة أعضاء من السفارة زار السجينة عدة ‏مرات كان آخرها بتاريخ 7/1/2020م بسجن النساء المجهز ‏حديثاً والمهيأ من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركز طبي.‏

وأهابت السفارة بمن ينشر هذه المعلومات غير المطابقة للواقع أن ‏يتحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره، خاصة وأن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا تتيح الفرصة لحدوث أي تجاوزات.

وأبانت أن المواطنين ‏السنغاليين يحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم ‏مواطني المملكة.‏