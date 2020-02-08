إغلاق مطعمًا تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية

صحيفة الخليج الالكترونية أغلقت شرطة المنطقة مطعمًا، تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتمت إحالة مالكه للجهات المختصة. جاء ذلك بتوجيهات من أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.

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