اختراق حساب فيسبوك على تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نفذت مجموعة قرصنة غامضة تدعى "أور ماين" عملية اختراق لحسابين رسميين يتبعان شركة فيسبوك على موقع تويتر، وتركت رسالة تسخر من الإجراءات الأمنية في الموقعين.



وأكد موقع التواصل الاجتماعي العملاق (تويتر) أنه تم اختراق اثنين من الحسابات الرسمية لموقع "فيسبوك" على تويتر، الجمعة.

وعقب الاختراق، نشر الحسابان الرسميان لموقع فيسبوك، وتطبيق المراسلة (ماسنجر) التابع له على تويتر رسالة مشفرة: "مرحبا، نحن مجموعة (أور ماين)، حسنا، على الرغم من أنه تم اختراق فيسبوك، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر".

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وأرفقت مجموعة "الهاكرز" ذلك برسالة على البريد الإلكتروني وبموقع إلكتروني للاتصال، وقالت إن العناوين يمكن استخدامها "لتحسين أمن حساباتكم".

وفي بيان على تويتر، ذكر موقع فيسبوك أن حسابين تابعين له "تم اختراقهما لفترة قصيرة".

وتابع: "لكن قمنا بتأمينهما واستعادة الوصول إليهما".

ويماثل ذلك الحادث عمليات قرصنة مشابهة لحسابي "الرابطة الوطنية لكرة القدم" وقناة "إي. إس بي إن" الرياضية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي تلك الحالة، أعلنت مجموعة القرصنة "أور ماين" المسؤولية عن ذلك، وتلك المجموعة أيضا لها صلة بعملية اختراق لحساب لصحيفة "نيويورك تايمز" على تويتر.