كيف تتحكم الوجبات السريعة بمزاجك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت الدراسات الأخيرة أن الأشخاص الذين يستهلكون الدهون المشبعة يملكون صعوبة في التحكم بمزاجهم، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل.

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وأكدت الدراسات أن هذه الدهون الموجودة في بعض الوجبات السريعة قد تؤثر بشكل كبير على المشاعر، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل.

وأكدت الدراسات أن التخفيف من أكل الوجبات السريعة يساعد على رفع المعنويات وتحسين المزاج.