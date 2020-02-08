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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تتحكم الوجبات السريعة بمزاجك؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت الدراسات الأخيرة أن الأشخاص الذين يستهلكون الدهون المشبعة يملكون صعوبة في التحكم بمزاجهم، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل.
وأكدت الدراسات أن هذه الدهون الموجودة في بعض الوجبات السريعة قد تؤثر بشكل كبير على المشاعر، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل.
وأكدت الدراسات أن التخفيف من أكل الوجبات السريعة يساعد على رفع المعنويات وتحسين المزاج.
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