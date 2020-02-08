دراسة: اللحوم المشوية تشكل خطرا على الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حسب نتائج الدراسة التي أجراها علماء، تحتوي اللحوم المشوية بمختلف أنواعها، على مواد تؤثر سلبيا على صحة الإنسان، كونها تشبه الغازات المنطلقة من عادم السيارة.



ويقول باحثون ايرانيون إن اللحوم المشوية على نار مكشوفة (المناقل) تشكل خطورة على صحة الإنسان لأنها "تحتوي على مواد ضارة بالصحة، لتشابه تركيبها الى حد كبير مع تركيب غازات عوادم السيارات".

والسبب حسب قولهم يكمن في الدخان الناتج من احتراق الخشب، الذي يعطي اللحوم المشوية طعمها اللذيد.

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وتشير وكالة أنباء "ايرنا" الى أن برامج الكمبيوتر التي وضعها العلماء للعمليات الحاصلة في أثناء شيّ اللحوم على الفحم، ونتائج الاختبارات التي أجراها العلماء في ايران وخارجها، بينت احتواء هذه اللحوم على مواد ضارة تختلف حسب طريقة الشي المتبعة.

وتؤكد الوكالة على أن خطورة المركبات الموجودة في الدخان عند شي اللحوم يمكن أن تحدث تغييرات في الحمض النووي للإنسان، وهذا بدوره يؤدي الى الإصابة بالأورام الخبيثة.

وتشير الوكالة الى أن القليلين فقط يمكنهم تصوّر ذلك، حيث أن خواص الدخان الناتج عن احتراق الأخشاب أكثر ضررا من تدخين السكائر لفترة طويلة.

طبعا لم يرق هذا الاكتشاف للايرانيين، لأنهم لا يستطيعون تصور الغداء من دون دجاج أو شواء، لذلك لن يتركوا التقاليد التي تعودوا عليها.