لماذا يجب أن تستحم في تمام الساعة 8.30 مساءً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وفقًا لدراسة حديثة، فإن 17 في المائة فقط من البالغين في المملكة المتحدة يمضون الساعات الثماني الموصى بها في النوم، وأكثر من نصفهم فقط ينامون ست ساعات أو أقل.



وبصرف النظر عن الهالات السوداء تحت العينين، فإن العواقب المحتملة لعدم النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وحتى تعاطي الكحول، وربما في أسوأ الحالات تزيد من احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة 12 في المائة. نوم أفضل.

في دراسة ، ساعد الاستحمام الدافئ قبل 90 دقيقة من النوم في مساعدة الأشخاص على النوم بشكل أسرع بنسبة 50 في المائة وزيادة إجمالي نومهم لمدة 15 دقيقة.

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فالماء الساخن يوسع الأوعية الدموية، مما يحسن قدرة بشرتك على فقدان الحرارة الزائدة ويساعد هذا جسمك على تقليل درجة حرارته الأساسية، وهي عملية ضرورية للنوم بسهولة.

وقد يساعد جل الاستحمام الذي يحتوي على الحمضيات في تقليل ضغط الدم ومستويات الكورتيزول، مما يجعل النوم أسهل.

90 دقيقة قبل وقت النوم هو الوقت الأمثل للاستحمام ، هذا يعني أنك يجب أن تستحم في حوالي الساعة 8:30 مساءً ، مما يتيح لك أن تكون في السرير وتنام بحلول الساعة 10 مساءً.

وتُعتبر الساعة 10 مساءً وقت النوم المثالي لأنه يتيح لك الحصول على عدد ساعات نوم تتراوح ما بين 7-8 وهي الساعات الموصى بها للقيام بأنشطتك اليومية.