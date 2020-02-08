هل تُسبب العصائر الطبيعية الإصابة بمرض السكري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يدور جدل محموم بين علماء وخبراء التغذية، حول دور العصائر الطبيعية في الإصابة بمرض السكري الذي يعاني منه الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



أظهرت العديد من الأبحاث الخاصة بمرض السكري، بأن الأشخاص الذي يتناولون عصائر الفواكه ثلاث مرات في الأسبوع، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 8%.

وبحسب هذه الأبحاث، فإن العصائر الطبيعية المصنوعة من الفاكهة، تساهم في زيادة نسبة السكر في الدم، وأن تناولها بشكل مستمر يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري. لذا فإن خبراء التغذية، ينصحون مرضى السكري بتناول الفاكهة وعدم تحويلها إلى عصائر.

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كما حدد الخبراء الكمية الموصى بها من العصائر الطبيعية بكوب سعته (150 ميلي ليتر) في اليوم، ونصحوا بتخفيف كثافة العصير باستخدام الماء.

وفي الجهة المقابلة، قالت أخصائية التغذية هيلين بوند إن تناول العصائر الطبيعية لا يؤدي بالضرورة إلى الإصابة بمرض السكري، وحثت المرضى على تناولها باستمرار بكميات صغيرة.

وقالت هيلين بوند معلقة على الموضوع: "لا يوجد أي دليل يشير إلى أن تناول كميات قليلة من عصير الفاكهة يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري. الحقيقة هي أن خطر الإصابة بالسكري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدهون الجسم والاستعداد الوراثي، فضلاً عن العديد من العوامل الأخرى"

إلا أن الخبيرة حذرت من تناول العصائر التي تحتوي على سكريات مضافة، ونصحت بتناول العصائر الطبيعية بكميات محددة للحصول على الفوائد الأخرى التي تحتوي عليها، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.